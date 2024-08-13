شكرا لقرائتكم خبر عن هند سعيد صالح: عادل إمام عمره ما بطل يسأل عن والدى وكانا أكثر من أصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل خلال ندوتها فى الخليج 365 بمناسبة ذكرى رحيل والدها، التي تتزامن مع بداية شهر أغسطس، أمورا عديدة بشأن علاقتهما سوياً وجوانب من حياته الشخصية للمرة الأولى، وردت على من يهاجموا الزعيم عادل إمام من خلال ادعاءات حسب وصفها تحاول النيل من علاقتهما والتأكيد على أن الأخير لم يكن يطمئن على الراحل سعيد صالح خلال فترة مرضه.

وقالت هند سعيد صالح عن الأمر: "والدى هو وعمو عادل ما كانوش أصحاب أو إخوات بس علاقتهم كانت أكبر بكتير، وبستغرب جداً أما ادخل ادعى لوالدى على فيس بوك والاقى مثلاً تعليق من شخص بيقول عادل إمام ما سألش عليه رغم إنى ياما قلت واتكلمت ونفيت الموضوع ده".

وأضافت هند سعيد صالح: "عادل إمام عمره ما بطل يسأل عن صديق عمره سعيد صالح، دول اتنين فضلوا أصدقاء في عمر بعض أكتر من 50 سنة، شوفوا حواراتهم وكلامهم عن بعض علشان تعرفوا مدى قربهم".

وحرص الخليج 365 على الاحتفال بذكرى رحيل الفنان الكبير الراحل سعيد صالح وإهداء درع تكريم لابنته هند سعيد صالح بالتزامن مع ذكراه التي تزامنت مع بداية الشهر الجارى.

وتحدثت هند سعيد صالح عن ذكرياتها مع والدها الراحل وأقرب الفنانين له وعلاقته بالفنان عادل إمام التي امتدت لسنوات من الدراسة ومسرح الجامعة حتى عالم الاحتراف في التمثيل.

جدير بالذكر أن ذكرى رحيل الفنان الكبير عن عالمنا تتزامن مع الأول من أغسطس 2014، إذ رحل إثر دخوله فى غيبوبة عن عمر ناهز الـ75 عامًا، والفرق بين يوم ميلاده ووفاته يوم واحد حيث إنه من مواليد 31 يوليو.