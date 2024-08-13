شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سمير الخطيب: يحسب للمهرجان القومى أنه أصبح هدفا لكل المسرحيين والان مع تفاصيل الخبر

قال الناقد المسرحي الدكتور محمد سمير الخطيب خلال المائدة المستديرة التي أقامها المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السابعة عشر، والتي تحمل عنوان "المهرجان القومي للمسرح المسرحي بين الواقع والمأمول"، إنه يحسب للمهرجان القومى طيلة عمره أنه أصبح هدفا لكل المسرحيين المشاركة به، لذا فنحن نطالب بوجود لائحة ليكون أشبه بجهة تشريح وينسق مع الثقافة ومسرح الدولة ولا بد أن يكون حالة ممتدة ولا يحول إلى فاترينة، بالنسبة للمسرح نحن لم نصل للجمهور مثل زمان، نحن نحتاج لأنماط أخرى كي نصل للجمهور أولها الإعلام، فالمهرجان أصبح نخبويا لم أر إعلانا مثلا على كوبري أكتوبر، لا بد أن يصل الناس، ويصبح كمؤسسة للتواصل مع الجهات الفنية وأن ينتشر في المحافظات.

مهرجان المسرح المصري

المشاركون فى اللمائدة المستديرة



جانب من الحضور

جانب من الحضور