شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حفلات فى يوم.. مهرجان العلمين يقدم وجبة غنائية وطربية وشبابية ترضى الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان العلمين الجديدة، الجمعة المقبل، حفلة من أقوى حفلات النسخة الثانية من المهرجان، حيث تسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإرضاء جميع الأذواق فى الموسيقى وتقديم ألوان مختلفة، حيث يحيى الحفل النجم حمزة نمرة وفريق مسار إجبارى والفنانة الجزائرية سعاد ماسى، وكل واحد منهم لديه أسلوبه الخاص فى الأغانى وجمهوره الذى يحرص أن يذهب له للاستمتاع بكل الأغانى المختلفة التى سوف تشعل الأجواء ومسرح u arena.

وخلال الأيام الماضية ومنذ بداية فعاليات مهرجان العلمين الجديدة شهد مسرح u arena أقوى الحفلات لنجوم الوطن العربى من محمد منير وكاظم الساهر وماجدة الرومى وتامر حسنى ومدحت صالح ونجوم التسعينات ونجوم الراب ورامى جمال وديانا حداد.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.