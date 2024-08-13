شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يعلن عن أول بروفة لعرض "التليفزيون" فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم حسن الرداد عن بداية أول بروفة للعرض المسرحي "التليفزيون"، والتي يقوم ببطولتها مع النجمة إيمي سمير غانم، وسليمان عيد، وبدرية طلبه، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ومن إخراج محمد الصغير، وتأليف أحمد سعد والي، وإبراهيم صابر.

العرض يشارك في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، أيام 15 و16 و17 أغسطس الجاري، وقد أعلن عن ذلك عبر صفحته على فيس بوك، وقام بنشر فيديوهات مع أبطال العرض في الكواليس ليسألهم عن استعدادهم للعرض بطريقة صحفية كوميدية.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.