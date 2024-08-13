“مع الكتكوتة”.. الملكة رانيا العبدالله تحتضن حفيدتها إيمان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال الملكة رانيا العبدالله تشارك فرحة قدوم حفيدتها الأولى الأميرة إيمان مع جمهور يشاركها هو أيضاً التفاعل والتعليقات المباركة للعائلة المالكة الأردنيّة، لا سيّما ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الأميرة رجوة الحسين.

ونشرت صورة جديدة عفويّة جمعتها بالملك عبدالله الثاني، إذ بدا وكأنّها تجري دردشة مع زوجها فيما كانت تحتضن الطفلة إيمان. وأرفقت الصورة بتعليق: “مع الكتكوتة، الكثير من اللطافة موجود بين يديّ”.

يُذكر أنّ الملكة رانيا باركت بولادة حفيدتها الأولى، في منشور على منصّة “إكس”، وكتبت: “الحمدلله على أعظم عطاياه… نوّرت حياتنا بالحفيدة الغالية إيمان، الله يخليلنا إياكِ. مبارك لحسين ورجوة وربّنا يملأ حياتكما بالبركة والرضا.”

وشاركت ملكة الأردن عبر خاصيّة “الستوري” في حسابها عبر “إنستغرام” مقطع فيديو لنجلها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وهو يحمل مولودته ويؤذّن في أذنها.

وأصدر الديوان الملكيّ الهاشميّ بياناً، اليوم السبت، جاء فيه: “يسرّ الديوان الملكيّ الهاشميّ أن يعلن بأنّ صاحبَي السموّ الملكيّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رُزقا اليوم، الواقع فيه الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرّة عين والديها”.

ونشر الديوان الملكيّ عبر حسابه على منصّة “إكس” مقطع فيديو للأمير الحسين وهو “يؤذّن في أذن مولودته إيمان اقتداء بسنّة رسول الله”.

كما هنّأ العاهل الأردنيّ الملك عبد الله الثاني بولادة حفيدته الأولى، في منشور على منصّة “إكس”.

وقال: “الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتاً حسناً ويحفظها لوالديها. نوّرتي عيلتنا جدّو”.