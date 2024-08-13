بعد الحكم بسجنه.. منتج مصري يتبنّى عصام صاصا سينمائياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المنتج المصري بلال صبري عن استعداده لمساعدة مطرب المهرجانات عصام صاصا في دخول عالم السينما، من خلال إنتاج فيلم سينمائي كبير له. يأتي هذا الدعم بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر بسبب حادث دهس أدّى إلى وفاة مواطن في محافظة الجيزة.

وكتب صبري عبر حسابه على “فيسبوك”، أن عصام صاصا يُعتبر من أكثر الشخصيات شهامة في مجال الغناء، مشيراً إلى أن ما حدث لم يكن متعمّداً. وطالب منتقديه بالتوقف عن إيذائه بالتعليقات السلبية، مشدّداً على أن أي شخص قد يتعرّض لموقف مشابه. كما أضاف أن هذه المحنة قد تكون بمثابة منحة له، وسيكتشف ذلك في المستقبل.

هذا الإعلان جاء بعد أن قضت محكمة جنايات الجيزة، قبل يومين، بحبس مؤدي المهرجانات 6 أشهر بسبب قيادته السيارة تحت تأثير المخدرات، ما أدّى إلى الحادث المأساوي.

وكان صاصا قد هرب إلى الإمارات في حزيران (يونيو) الماضي، بعد أن أُطلق سراحه بكفالة في أثناء التحقيقات. وخلال تلك الفترة، وُضع على قوائم المراقبة في مطار القاهرة، لكن الإنتربول تمكن من القبض عليه فجر السبت الماضي وترحيله إلى مصر.

قبل ساعات من اعتقاله، نشر عصام صاصا مقطع فيديو على “إنستغرام” أشار فيه إلى أنه قد يكون هذا آخر ظهور له على وسائل التواصل الاجتماعي، معبّراً عن استيائه من الهجوم غير المبرّر عليه المبني على إشاعات. وأكّد أنه لم يتعمّد دهس الضحية، بل فوجئ به أمامه في منتصف الطريق، كما أوضح أنه ليس ثرياً كما يعتقد البعض ليتمكن من دفع تعويضات كبيرة لعائلة الضحية.