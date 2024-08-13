هل تعود فيفي للمنافسة في رمضان 2025؟.. الفنانة تجيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة على برنامج “ET بالعربي” وتطرقت خلاله عن نجاح حملتها الإعلانية الأخيرة لإحدى المجلات، وظهورها بشكل مختلف عما اعتاده منها جمهورها ومتابعيها، إلى جانب تواصلها بشكل دائم مع جمهورها عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن إمكانية عودتها للمشاركة في دراما رمضان 2025 بعد غياب قالت: “في حاجات كتيرة معروضة عليا وان شاء الله يارب اختار حاجة منهم وان شاء الله الناس تشوفني بإذنك يارب في رمضان اللي جاي لو ليا عمر”.

وكشفت الفنانة فيفي عبده مؤخرًا عن السبب وراء عدم قبولها المشاركة في برامج المقالب خلال الفترة الماضية وذلك عبر بث مباشر على حسابها الرسمي بتطبيق “تيك توك” وعلقت: ” أنا قافلة موبايلاتي بقالي 4 سنين عشان محدش يعتر عليا، كل المقالب اتأذيت منها لأن مفيش حاجة كنت متوقعاها، اخر حاجة خلتني أبطل كل المقالب دي، لما روحت البلد الأفريقي اللي كان فيها كاوتش على الزلط ده كسرلي العمود الفقري فتفته كده، وخلاني أقول حقي برقبتي”.

يذكر أن آخر مشاركات فيفي عبده كانت بمسلسل “شغل في العالي” بطولة شيرين رضا، محمد رضوان، ساندي مراد وعرض عام 2022.