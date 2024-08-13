شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجميع بخطوة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب لطرح أولى أغنيات ألبومها الجديد خلال أيام، والأغنية تحمل اسم “بتمنى أنساك” وستضدرها على قناتها الرسمية على يوتيوب وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت شيرين مقطع فيديو تشويقي من الأغنية عبر حسابها الرسمي الجديد على تطبيق “X” وعلقت: “ٌقريبًا جدًا، بتمنى أنساك”.

وعلى الرغم من تكرار أزماتها مؤخرًا، أكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب في تصريحات صحفية أنها تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال الأيام المقبلة، وأنه سيكون بمثابة عودتها للجمهور ومن المقرر أن تطرح أغنياته تباعًا وتتعاون فيها مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين.

وكشفت شيرين عبدالوهاب في بيان لها، انتهاء علاقتها مع شركة “روتانا”، وفسخ التعاقد بينهما، مشيرة إلى قيامها بسداد الشرط الجزائي وقيمته 5 ملايين جنيه بموجب شيك مقبول الدفع.

وأشارت شيرين في بيانها إلى قيامها بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه بعد تسريب أغنية “بحلفلك” عن طريق شركة أخرى، مشددة على أن شركة روتانا لم يعد لديها الحق في الاعتراض على أي تعاقد تبرمه مع أي جهة إنتاجية أخرى، أو الزج باسمها في أي قضايا أخرى، أو إبلاغ الجهات الإنتاجية بأن مازال تعاقدها مع روتانا سارياً.