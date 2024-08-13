أحمد العوضي.. “الملك” في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد العوضي عن اسم مسلسله الجديد، والمقرر عرضه في دراما رمضان عام 2025.

وقال “العوضي” في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مسلسل الملك.. رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله”.

وكشف العوضي عن مسابقة جديدة لـ جمهوره، وكتب: “زي ما وعدتكم سؤال المسابقة هيبقي الساعه ٦ إن شاء الله”.

الجدير ذكره أن أحمد العوضي عُرض له مؤخرًا فيلم الإسكندراني إخراج خالد يوسف، وشارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل حق عرب، مع: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، سلوى عثمان.