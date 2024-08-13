فن ومشاهير

أحمد العوضي.. “الملك” في رمضان 2025

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان أحمد العوضي عن اسم مسلسله الجديد، والمقرر عرضه في دراما رمضان عام 2025.

وقال “العوضي” في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مسلسل الملك.. رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله”.

وكشف العوضي عن مسابقة جديدة لـ جمهوره، وكتب: “زي ما وعدتكم سؤال المسابقة هيبقي الساعه ٦ إن شاء الله”.

الجدير ذكره أن أحمد العوضي عُرض له مؤخرًا فيلم الإسكندراني إخراج ، وشارك في السباق الرمضاني المنقضي ببطولة مسلسل حق عرب، مع: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، سلوى عثمان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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