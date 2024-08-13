بعد توقف دام 8 سنوات.. ريهانا تستعد لمشروع فني كبير 

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتصدر ريهانا عناوين الأخبار حيث تستعد لإصدار ألبومها التاسع الذي طال انتظاره، ووفقًا لصحيفة The Sun، فإن معجبي المطربة ريهانا، البالغة من العمر 36 عامًا يطلبون منها موسيقى جديدة منذ إصدار ألبومها الثامن Anti، في عام 2016، ويمكنهم أيضًا الحصول على فرصة لمشاهدتها مباشرة، حيث يقال إنها من المقرر أن تتصدر نسخة 2025 من مهرجان جلاستونبري في إنجلترا.

منذ إصدار ألبومها الثامن، ركزت صانعة أغاني Diamonds بشكل كبير على إدارة وترويج شركات مستحضرات التجميل والملابس الداخلية الناجحة، بالإضافة إلى تخصيص الوقت لعلاقتها مع مغني الراب A$AP Rocky.

وفيما يتعلق بألبومها الجديد، ذكرت صحيفة ديلي ميل: “لقد كانت المدة التي استغرقها إصدار ألبوم ريهانا التاسع بمثابة مزحة، ولكن الانتظار سينتهي قريبا”، علاوة على ذلك، فقد ادعى مصدر أيضًا أن ريهانا سجلت أغانٍ تضم “الكثير من الموسيقيين المختلفين” في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك مع المتعاونين أليسو وديبلو.

بالإضافة إلى ذلك، تم “إعادة صياغة” بعض الأغاني وبالنسبة للنسخة النهائية من ألبوم ريهانا، علاوة على ذلك، أضاف مصدر أيضًا ملاحظة مفعمة بالأمل مفادها أن “ريهانا عادت إلى الاستوديو منذ فترة وأن الأمور علي وشك الانتهاء أخيرًا”.