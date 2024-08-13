نجوى كرم تتألق بجامبسوت أسود في أحدث إطلالاتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وخطفت نجوى الأنظار بجمالها وأناقتها، إذ ارتدت "جمسوت" ناعما باللون الأسود.

تميز الجمبسوت يقضة ضيقة تعانق الجسد من الأعلى، ومكشوف الصدروبدون حمالات، ومقرون يقفازين شكل أكمام منفوخة من الأعلى من الساتان الأبيض اللامع. وجاء الجمبسوت من الأسف بقصة منسدلة وواسعة.

وأكملت نجوى إطلالتها بمجوهرات أنيقة، إذ اختارت أقراط دائرية كبيرة الحجم من اللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، تركت نجوى شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مجعدة "كيرلي"، واختارت مكياجا ناعما يرتكز على الألوان البرونزية، أبرز ملامحها بطريقة ناعمة.

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