بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ نيكول سابا والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

تألقت المطربة نيكول سابا في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة مميزة وساحرة.

ونشرت "نيكول" صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "استمتع بطاقة روحك الفريدة".

وظهرت نيكول سابا بإطلالة جريئة، مرتدية جمبسوت أنيق باللون الأبيض ببطن مكشوف، لتبرز عن جمالها وأناقتها.

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور وجاءت التعليقات، كالتالي: "فستان جميل"، "أجمل نساء الكون"، "نحن نحبك كثيرًا"، "أحلى نيكول"، "زي القمر كالعادة".

طرحت المطربة نيكول سابا، أحدث أغانيها الجديدة "خِلصت خلاص"، كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي الحالي 2024.

أغنية "خلصت خلاص" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

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