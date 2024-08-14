نبيل الحلفاوي يوجه نصيحة لـ كهربا بالعودة لمركزه الأصلي كجناح في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

دعم الفنان نبيل الحلفاوي، محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلي، بعد تألقه في المواجهة الماضية أمام زد والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين لهدف، وحصل فيها على جائزة رجل المباراة.

وكتب "الحلفاوي"، تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ما زال كهربا هو المهاجم الثاني في الأهلي.. مركز تألق فيه عندما كان المهاجم الوحيد".

وأضاف: "عندما نضم مهاجما آخر إن شاء الله تكون فرصة كهربا للعودة إلى مركزه الأصلي كجناح الذي تألق فيه أيضا بعد انضمامه للأهلي مباشرة".

وأتم: "عودة كهربا الفولت العالي رهينة بعودة الثقة من الآخرين ومنه في نفسه".

وحقق الأهلي الفوز على فريق زد، بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت بينهما، من الجولة الـ 25 ببطولة الدوري المصري الممتاز، حيث رفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة رقم 84 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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