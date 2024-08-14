نجيب ساويرس يعلق على أزمة منع عرض فيلم "الملحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس على سؤال أحد متابعيه حول فيلم "الملحد"، وعن رأيه في الأزمة المثارة حول منعه خلال الساعات القليلة الماضية.

وقام أحد متابعيه بسؤاله: "ايه رأيك في فيلم الملحد؟"، ليقوم ساويرس بإعادة السؤال عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" ورد عليه قائلا: "مشفتوش علشان اتمنع، والمنع غلط".

وخرج مؤلف الفيلم إبراهيم عيسى عن صمته بعد الجدل المثار حول منع العرض ونشر مشهد من السيناريو عبر حسابه الرسمي على "X" وتضمن المشهد حوار جرئ بين شخصية "الملحد" يحيى التي يجسدها الفنان أحمد حاتم، وشخصية إيمان والدة يحيى التي تجسدها الفنانة صابرين، إلى جانب شخصية حافظ والد يحيى التي يجسدها الفنان محمود حميدة، حيث دار حديث بين الثلاثي حول إلحاد يحيى وإصراره على فكرة الإلحاد على الرغم من كون والده شيخ ملتزم رافضًا فكرة إلحاد ابنه ووصل الأمر لنبذه وهجره إلى أن يعود لربه ودينه.

كشف أحمد السبكي منتج فيلم "الملحد" حقيقة منع عرض الفيلم بالسينمات بعد منشور للمخرج محمد جمال العدل التي أثار بها جدلًا خلال الساعات القليلة الماضية وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "المنع مش حل".

وقال السبكي، في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "الفيلم لم يتم منع عرضه، ومعرفش الناس اللي عمالة تقول الفيلم اتمنع عرضه بتجيب الكلام ده منين.. وخلال 3 أيام هيتم إعلان موعد طرحه بالسينمات بشكل رسمي وكافة التفاصيل التي تخصه".

فيلم "الملحد" تدور أحداثه حول في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

"الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.

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