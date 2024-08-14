مهرجان العلمين يروج لحفل حمزة نمرة: "هنقضي ليلة كلها مزيكا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل إدارة مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، الترويج لعدد من الفعاليات الغنائية التي تشهد حضور جماهيري كبير بالتعاون مع ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "انستجرام"، ملصق دعائي خاص بحفل الفنان حمزة نمرة والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الجاري وعلقت: "حفلاتنا لسه مكملة، خليكوا مستعدين لحفلة مع النجم الكبير حمزة نمرة في مهرجان العلمين، هنقضي ليلة كلها مزيكا وهنحلم ببكرة اللي جاي، وهنستمتع بصوته الساحر وأجمل أغانيه يوم الجمعة 16 أغسطس في يو أرينا".

وسيشارك الفنان حمزة نمرة الحفل، الفنانة الجزائرية سعاد ماسي، وفريق مسار إجباري، وسيقدم كل منهما باقة من أشهر أغانيه.

ويشهد مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي النجم الكبير محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، ماجدة الرومي، تامر حسني، هاني شاكر، رامي جمال، الموسيقار الكبير عمر خيرت، حمزة نمرة، سعاد ماسي، مسار إجباري، كايروكي، ومطرب الراب ويجز.

كما كشفت إدارة مهرجان العلمين عن عدد من العروض المسرحية المشاركة ضمن فعاليات المهرجان في بروتوكول تعاون ما بين الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي ال الشيخ، ووزارة الثقافة المصرية والتي تم عرضهم مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" و"موسم جدة"، وتضمنت 6 مسرحيات هم "السندباد" بطولة النجم كريم عبد العزيز، مسرحية "الشهرة" للمخرج الكبير خالد جلال، مسرحية "التلفزيون" بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، مسرحية البنك سرقوه" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، مسرحية "دكان الأحلام" للمخرج أنس النيلي، مسرحية "حبيبتي من تكون" للمخرج الكبير خيري بشارة.

يذكر أن إدارة مهرجان العلمين هذا العام أعلنت عن تخصيص 60% من أرباح الفعاليات لصالح الشعب الفلسطيني، كما أكدت أن معظم الفعاليات ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

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