شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مشاركتها فى مهرجان العلمين.. إيمى سمير غانم تروج لمسرحية التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

طرحت النجمة إيمى سمير غانم أغنية كروانة من أحداث مسرحية التليفزيون بطولة النجم حسن الرداد، وينطلق عرض ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة بعد غد الخميس 15 أغسطس ولمدة 3 ليالٍ على مسرح U Arena.

تدور فكرة مسرحية التليفزيون حول شخصيتين وهما كروانة التى تقدمها الفنانة إيمى سمير غانم وحفظى الذى يقدمه الفنان حسن الرداد، وهما متزوجان يزورهما بابا نويل ليحقق لهما ما يتمنيان، ولكن تأتى هذه الزيارة بعد مرور ثلاثين عاماً، ولكنهما يجدان معه ضمن الهدايا تليفزيوناً سحرياً، فيدخلان ويتنقلان وسط قنواته فى إطار من الكوميديا.

وكان النجمان حسن الرداد وإيمى سمير غانم قد روجا للمسرحية تمهيداً لعرضها في مهرجان العلمين الجديد، حيث نشر الثاني بوستر المسرحية على حسابهما بإنستجرام وعلقا: "مسرحية التليفزيون في مهرجان العلمين الساحل الشمالي انشاء الله يوم 15 و 16 و 17 أغسطس".

مسرحية التليفزيون تُعرض في الدورة الثانية من مهرجان العلمين هذا العام، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمسرحية بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد، وتأليف أحمد سعد، إبراهيم صابر، ومحمد خطاب، وإخراج محمد الصغير.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.