شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 9 ملايين مشاهدة للبرومو الرسمى لفيلم Mufasa: The Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة ديزنى البرومو الترويجى الرسمى لفيلمها الجديد Mufasa: The Lion King، العمل الذى سيطرح يوم 20 ديسمير المقبل فى دور العرض حول العالم، وستصل مدته إلى أكثر من ساعتين.

وحصل الفيديو على أكثر من 9 ملايين مشاهدة، و159 ألف إعجاب على الحساب الرسمى لشركة ديزنى على موقع يوتيوب.



Mufasa: The Lion King

يروى فيلم ديزنى Mufasa: The Lion King الجديد، القصة الأصلية للملك موفاسا، وهو من إخراج بارى جينكينز، بينما يعود كاتب الفيلم جيف ناثانسون لعام 2019 ككاتب سيناريو.

ويدور فيلم Mufasa: The Lion King مع بدأ القصة بعيدًا عن الجبال والظلال، على الجانب الآخر من الضوء، حيث يروى رفيقى (جون كانى) فى الفيديو الذى يعرض الأسلوب الواقعى الصورى المستخدم فى فيلم 2019.

وجاء فى الفيديو على لسان رفيقى، لقد ولد الأسد وليس في دمه قطرة من النبل، الأسد الذي سيغير حياتنا إلى الأبد، ستهتز الأرض، والمصير في انتظاره.