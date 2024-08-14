شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرح أغنية "فى الجمال شهادات" بتوقيع محمد عاطف والان مع تفاصيل الخبر

طرح النجم مدحت صالح أغنية جديدة من ألبومه "بالمختصر المفيد" وتحمل اسم "فى الجمال شهادات"، وهى من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع يحيى يوسف، وتقول كلمات الأغنية:

يا واخد في الجمال شهادات

ما خدهاش القمر نفسه

عيونك مليانين حكايات

بيتشافوا ويتحسوا

يا واخد في الجمال شهادات

ما خدهاش القمر نفسه

عيونك مليانين حكايات

بيتشافوا ويتحسوا

قبلك إنت عيشت كل ساعة بحال

وقت ما اتقابلنا بالي على طول راق

قلبي قال كلام عمره يوم ما إتقال

وإتفتح لي باب جنة العشاق

قبلك إنت عيشت كل ساعة بحال

وقت ما اتقابلنا بالي على طول راق

قلبي قال كلام عمره يوم ما إتقال

وإتفتح لي باب جنة العشاق

هاتلي حد تاني قدي إنا بيهواك

من البلد دي أو من بلاد تانية

مش هتلقى زيي أيوة بتحداك

أصلك إنت عندي أغلى من الدنيا

هاتلي حد تاني قدي إنا بيهواك

من البلد دي أو من بلاد تانية

مش هتلقى زيي أيوة بتحداك

أصلك إنت عندي أغلى من الدنيا

يا واخد في الجمال شهادات

ما خدهاش القمر نفسه

عيونك مليانين حكايات

بيتشافوا ويتحسوا

عيونك مليانين حكايات

بيتشافوا ويتحسوا