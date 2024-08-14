شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عبد الله يكتب: منه القيعي ونور ومريم.. شاعرات ذات أصابع ذهبية وفكر متجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عدد من الشاعرات فى دخول الوسط الغنائى والتألق فى كتابة أغانى حققت الملايين من المشاهدات على كافة المنصات الإلكترونية، خاصة بعد احتكار الشعراء الرجال مجال كتابة الأغانى طيلة سنوات طويلة، ومن أبرز الشاعرات التى صنعت بأعمالها اسما كبيرا داخل هذا المجال الشاعرة منة عدلى القيعى. ولدت عملاقة فى هذا المجال بعد أن نجحت فى سنوات قليلة فى تقديم أعمال غنائية لكبار نجوم الطرب، حققت نجاحا مدويا وفى مقدمة النجوم التى كتبت لهم الهضبة عمرو دياب، حيث تعاونت معه مؤخرا فى أغنية "حكايتنا حلوة"، كما كتب عددا من الأغانى الناجحة للمطرب أحمد سعد، ومنها "اختياراتى"، وأيضا تعاونت مع نانسى عجرم وأصالة وبهاء سلطان وتامر حسنى ورامى صبرى.

أيضا مؤخرا سطع اسم الشاعرة نور عبد الله بعد طرح أغنية النجمة أنغام "اسكت"، التى كتبتها نور، وأثنى على كلامها القاسى والدانى الرجال قبل السيدات، رغم أنها تعبر عن شموخ المرأة وقوتها.

الشاعرة نور عبد الله تتميز دائما بالأفكار النوعية المختلفة والمفردات الجديدة فى الأغانى التى تكتبها، وتعاونت من قبل مع الكثير من نجوم الغناء المصرى والعربى، حيث كتبت أغانى "برتاح معاك" لعمرو مصطفى، و"ما شربتش من نيلها" لشيرين عبد الوهاب وألحان عمرو مصطفى، و"بالورقة والقلم" لريهام عبد الحكيم وألحان محمد يحيى، و"تاعباك أوي" لفيروز أركان وألحان محمد النادى، و"قلبى عندك" لهيثم سعيد وألحان نادر نور، و"حاجة كدا" لحمادة هلال وألحان محمد النادى، و"خاف ع اللى بينا" لفريق واما، و"اضمن منين" لمحمد كيلانى، و"فى قلبى مكان" لمحمد محسن، و"أعلى يا مصر" لمصطفى قمر .

نور عبد الله كتبت أيضا تتر البداية والنهاية لمسلسل "عرايس خشب" لوائل جسار، و"صاحبى وحبيبي" لشادى عبد السلام، و"أنا الصوت" لكاريوكى، و"لازم حركات" لرندا حافظ، و"آخر نسخة" للؤى.

هناك شاعرة كتبت كلمات باللغة العربية الفصحى يتغنّى بها الأطفال والكبار، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتحقق رواجًا واسعًا على يوتيوب بمليار مشاهدة، وكتبت هذه الأغنية الشاعرة مريم الكرمى وهى من قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، تبلغ من العمر 50 عامًا.