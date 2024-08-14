شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يطرح أغنية "بالمختصر المفيد" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

طرح النجم مدحت صالح أغنية جديدة تحمل اسم "بالمختصر المفيد" من ألبومه الجديد الذى يحمل نفس اسم الأغنية، من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع محمد شفيق، وتقول كلمات الأغنية:



بالمختصر المفيد

أنا وانا عنك بعيد

بلقى الحنين يزيد

وتقيد جوايا فجأة نار

واما تقربني ليك

الدنيا بتحلى بيك

بالغالي أنا مشتريك

وعاملك مليون اعتبار

بالمختصر المفيد

أنا وانا عنك بعيد

بلقى الحنين يزيد

وتقيد جوايا فجأة نار

واما تقربني ليك

الدنيا بتحلى بيك

بالغالي أنا مشتريك

وعاملك مليون اعتبار

ياللي واخد اهتمامي

نستني الناس والأسامي

تستاهل شوقي وغرامي

وبجدارة وبجدارة

دايب في عيونك انا ولا ليا خلاص

عن حبك غنى ده انا قلبي بيستناك

أنا هنا رهن الإشارة الإشارة

بالمختصر المفيد

أنا وانا عنك بعيد

بلقى الحنين يزيد

وتقيد جوايا فجأة نار

واما تقربني ليك

الدنيا بتحلى بيك

بالغالي أنا مشتريك

وعاملك مليون اعتبار

في عينيك سهر وجمال

عدوا وفاقوا الخيال

مش لاقي كلام يتقال

عليك علشان مالكش زي

كان أحلى معاد لقاك

وأحلى نصيب هواك

ده منايا اعيش معاك

سنين عمري بحالوا اللي جاي

في عينيك سهر وجمال

عدوا وفاقوا الخيال

مش لاقي كلام يتقال

عليك علشان مالكش زي

كان أحلى معاد لقاك

وأحلى نصيب هواك

ده منايا اعيش معاك

سنين عمري بحالوا اللي جاي

ياللي واخد اهتمامي

نستني الناس والأسامي

تستاهل شوقي وغرامي

وبجدارة وبجدارة

دايب في عيونك انا ولا ليا خلاص

عن حبك غنى ده انا قلبي بيستناك

أنا هنا رهن الإشارة الإشارة

بالمختصر المفيد

أنا وانا عنك بعيد

بلقى الحنين يزيد

وتقيد جوايا فجأة نار

واما تقربني ليك

الدنيا بتحلى بيك

بالغالي أنا مشتريك

وعاملك مليون اعتبار