شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ينعى والدة الداعية مصطفى حسنى والان مع تفاصيل الخبر

نعى النجم تامر حسنى والدة الداعية مصطفى حسنى والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء، وعلق على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا: "انتقلت إلى رحمة الله أم عظيمة أنجبت لنا إنسان من أجمل وأنفع خلق الله، أخي في الله الداعية مصطفى حسني، يستحق منا جميعاً بحق محبتنا له وبحق ما قدمه لنا في رحلته أن ندعي لوالدته العظيمة بالرحمة وقراءة الفاتح وهداية ثوابها لها، حبيبي مصطفى ربنا يصبرك".





ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، والدة الداعية مصطفى حسنى، والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.

وتتقدم الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للداعية مصطفى حسنى، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.