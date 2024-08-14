شكرا لقرائتكم خبر عن نور عاشور: محمد منير دعم جيل بفكره في المزيكا ومؤثر على جيل كامل والان مع تفاصيل الخبر

أكد الملحن نور عاشور، أن الكينج محمد منير دائما ما يكون سعيد خلال الحفلات واستقبال الجمهور، قائلا: "محمد منير بيبقى مبسوط عشان هيقابل جمهور والجمهور بيحبه ويعشقه وبيبقى في شويه توتر إننا هنقابل جمهور جميل".

وأوضح نور عاشور، خلال سهرة خاصة من مدينة العلمين، مع الاعلامية مها بهني، على قناة سي بي سي، أن التوتر الذي يسبق الحفلات هو تركيز مطلوب من أجل الظهور بأفضل شكل وهو يعطي طاقة لهم كعازفين في فرقته، مؤكدا أن منير دعم لجيل بفكره في المزيكا واختياراته للكلام العميق ومؤثر على جيل كامل.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.