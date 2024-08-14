شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يعلن وفاة خاله ويعلق: خالى فى ذمة الله والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النجم عمر كمال وفاة خاله، عبر صفحته على فيس بوك، حيث شارك بوست لوالدته نعت فيها شقيقها، وكتب عليها: "خالي في ذمة الله".





وكشف مؤخرا عمر كمال عن تقسيم أرباح المهرجانات بعد تنزيها على قناة اليوتيوب الخاصة به، قائلا: "حمو بيكا كان في الأول طماع.. وكنا بنتفق في الأول بين حمو وشاكوش كل واحد ينزل على قناة اليوتيوب الخاصة بيه مهرجان وهو ورزقه.. ولكن كبرنا والدنيا بقيت تمام".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سالي عبد السلام، في سهرة خاصة من مدينة العلمين الجديدة المذاعة على شاشة القناة الأولى: "حمو بيكا لازم يمثل لأنه شبه طلعت زكريا، وأنا دمى واقف ومش مقبول في السينما خالص، وجربت أمثل ماكنتش حلو"، مضيفا: "مرة واحد شغال معايا في محل براويز قالى أنت لا صوت ولا شكل.. وخدت بكلامه مكتئب سنتين.. وناس كتير كسرت نفسى".