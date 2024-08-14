أول تعليق من هيفاء وهبي بعد تحويلها للتحقيق ووقف تصاريح عملها في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على التعليق عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعد تحويلها للتحقيق ووقف تصاريح عملها في مصر

ونشرت هيفاء وهبي عبر خاصية القصص القصيرة بإنستجرام، الآية القرآنية: "ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله"

وقررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، التحقيق مع الفنانة هيفاء وهبي أمام الشئون القانونية للنقابة، وذلك بعد أن أخلت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها على عربون التعاقد

ولم تنفذ هيفاء ما جاء بقرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجدداً، وكذلك إخلائها اتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالى وحصولها على المبلغ المتفق عليه ما تسبب فى أضرار مالية كبيرة لمنظم الحفل.