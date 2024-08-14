تامر حسنى ينعى والدة الداعية مصطفى حسنى: "يستحق منا الدعاء لوالدته العظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى المطرب تامر حسني، والدة الداعية مصطفى حسني والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.

وكتب "تامر" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": ""انتقلت إلى رحمة الله أم عظيمة أنجبت لنا إنسان من أجمل وأنفع خلق الله، أخي في الله الداعية مصطفى حسني".

وأضاف: "يستحق منا جميعاً بحق محبتنا له وبحق ما قدمه لنا في رحلته أن ندعي لوالدته العظيمة بالرحمة وقراءة الفاتح وهداية ثوابها لها، حبيبي مصطفى ربنا يصبرك".

توفيت اليوم الثلاثاء، والدة الداعية الإسلامي، مصطفى حسني، الحاجة تفيدة عبدالجواد.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، والدة الداعية مصطفى حسني والتي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.

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