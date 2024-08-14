"مرض السرطان رجع للمرة التانية".. تطورات الحالة الصحية للفنانة جميلة عزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشفت صديقة الفنانة جميلة عزيز عن إصابتها بمرض سرطان الثدي للمرة الثانية، بعد تعافيها منه الفترة الماضية

وقالت نجلاء عياد صديقة الفنانة جميلة عزيز عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "يارب وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي، وإن عجز الأطباء فأنت لا يُعجزك شيء، وإن قل الدواء فمنك الشفاء، اللهُم أنزل شفائك على من مسّه الضر"

وتابعت: "اللهم ياربي يا رحيم يا شافي يا معافي يشفيكى ويعافيكي يارب يا حبيبتى شفاء لا يغادر سقما، أرجوكم الدعاء للفنانة الجميلة أستاذة جميلة عزيز، ادعوا لها ربنا يشفيها ويعافيها، النهاردة كانت نتيجة تحليل الورم وللأسف رجع مرض السرطان للمرة التانية هي محتاجة الدعاء أوي"

وحرصت الفنانة جميلة عزيز على نشر أدعية للشفاء عبر صفحتها، كما كشفت صديقة لها أمس، أن جميلة تعافت من سرطان الثدي منذ فترة إلا أنها منذ أيام عانت من ظهور ورم جديد

وكانت الفنانة جميلة عزيز قد طلبت من جمهورها الدعاء لها بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية