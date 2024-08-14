هنا الزاهد بالتايجر وداليا مصطفى فستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نهال عنبر

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

حلا شيحة

ظهرت الفنانة حلا شيحة، أمام البحر بإطلالة جريئة، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "متوهجة".

هاجر أحمد

خطفت الفنانة هاجر أحمد الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الوردي، ولاقت تفاعل الجمهور.

شام الذهبي

ظهرت شام الذهبي برفقة زوجها، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على تفاعل متابعيها.

أحلام

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، صورًا لها من حفلها بالرياض، وظهرت بفستان طويل باللون الذهبي، وذلك على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أحلام في الرياض".

داليا مصطفى

ظهرت الفنانة داليا مصطفى، بإطلالة جريئة، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وارتدت فستان قصير باللون الأبيض.

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها، صورة جديدة لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة شقيقها وعلقت: "أخي".

عمرو وهبة

شارك الفنان عمرو وهبه، أحدث ظهور له أثناء قضاء عطلته الصيفية بالساحل، ونشر الصورة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان تايجر.