إسعاد يونس تتحدث لأول مرة عن ضرتها شريهان مع أنس بوخش.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، عن علاقتها بـ ضرتها الفنانة شيريهان، التي تزوجها زوجها علاء الخواجة.

وقالت "يونس"، في لقائها ببرنامج AB talks، تقديم الإعلامي أنس بوخش، اليوم الثلاء، إنها في البداية تعرضت لصدمة شديدة، وشعورها بالغيرة وانخراطها في البكاء، مضيفة: "قعدت أفكر هل أنا مثالية لهذه الدرجة؟، هل انا جميلة الجميلات؟ لأ طبعا.. والراجل ده زوجي أنا بحترمه وأحترم وتاريخه وتفكيره، هل ممكن أتخلى عن كونه يتجوز مقابل إني معايا كل الكنز ده؟".

وأضافت: "كمان فكرت في الأولاد، مين أهم أنا ولا إبني، وأنا حرصت جدا أظبط كل حاجة وأملئ كل الفجوات في هذه العلاقة، وأنا عشت وانبسطت ولازلت مبسوطة، ابتديت أهدى لأن الموضوع أكبر بكتير من أن زوجي اتجوز واحدة تانية".

وتابعت: "الظروف جمعتني أنا وضرتي لقيتها هي برضة رغم أنهم حبوا بعض ودخلوا يعني في الحكاية بتاعتهم، إلا إنها شايلالي جوه قلبها قدر كبير من الاحترام، ، وهي هتخلف وهيبقى في شراكة دم بيننا، وكان لازم أخلي الوضع ده مسالم ومتحضر، أهم حاجة فيه الأولاد ومن أجلهم كل شيء يستجاب".

وأردفت: "هي في الأول كانت متضايقة لأن الهجوم اللي كان عليها كان قوي جدا، وكان عنده سبب قوي لتحمل هذا الهجوم، أنا ببص للأمور بشكل مختلف، لو كانت بتحتاج حاجة بعمله لها، ولو كنت طلبت منها عينيها كانت هتديهالي، والظروف جمعتن، وأنا حبيت إنسانيتها جدا وقدرتها على التحمل وصمودها أمام المصايب، واحتياجنا لبعض كان لأن بناتها مينفعش يتربوا في وضع مش صحيح، بقينا عيلة وراجلنا هو رئيسنا وأهدافنا مُلخصة في أولادنا، وبنعيش كلنا في حالة عائلية وسلام".

يذكر أن برنامج abtalks الذي يقدمه أنس بوخش هو عبارة عن سلسلة من الحلقات الحوارية التي يقوم بها هو مع النجوم والشخصيات البارزة، ويتم عرضها عبر منصة يوتيوب .

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