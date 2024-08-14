شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتها الجديدة "اللى يقابل حبيبى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة بعنوان "اللي يقابل حبيبي"، والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وتعاونت شيرين في أغنيتها الجديدة مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والموزع الموسيقي توما.

وجاءت كلمات أغنية "اللي يقابل حبيبي"، كالتالي:

اللي يقابل حبيبي سلامي أمانة ليه

لو بيني وبينه إيه

ده مهما كان حبيبي

والبعد الله يجازيه

اللي يقابل حبيبي ياخد صورة معاه

يبعتها من وراه

أسرح في عيون حبيبي

وأحكيله عن الحياة.

وكانت الفنانة شيرين طرحت أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "بتمنى أنساك، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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