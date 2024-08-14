شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال بعد عرض الشهرة فى مهرجان العلمين: لقب الجواهرجى محبب لقلبى والان مع تفاصيل الخبر

كشف المخرج الكبير خالد جلال خلال ندوة تكريم فريق عمل مسرحية الشهرة فى الخليج 365 وذلك بعد نجاح عرضها فى مهرجان العلمين الجديدة، أن لقب جواهرجى النجوم هو الأقرب إلى قلبه، قائلاً: "هذا اللقب منحه لى أكثر من شخص ومنهم الأستاذة أمال عبد السلام بجريدة الأخبار، وكذلك فى روزاليوسف منحونى وسام الاحترام وكتبوا عليه جواهرجى النجوم، وعندما كرمت من سيادة الرئيس بعد مسرحية المحاكمة بشرم الشيخ قالت المذيعة نفس المصطلح، لكن الحقيقة لا أعرف مصدره الأول لكن الجميع اتفق على أن ذلك اللقب هو الأقرب لى".

وتابع جلال: فكرة وجود كشاف المواهب نادرة جداً فمثلا كان هناك في كرة القدم "عبده البقال" كان يكتشف نجوم الكرة وهو من اكتشف الخطيب، وكذلك أنور وجدى ورمسيس نجيب كانوا كشافين للنجوم، والكشاف لابد أن يكون خلفك طيلة الوقت فمثلا فى مسرحياتنا بمركز الإبداع منذ قهوة سادة تجد الاعتماد الكلى على الممثل لا نقوم بعمل ديكور ضخم أو حتى فى الإخراج فكل الهدف هو الممثل، وبالمناسبة لقب الجواهرى محبب لقلبى ولقبت به منذ سنوات طويلة وليس بجديد فأتذكر أننى لقبت به أثناء فرقتى لقاء قبل تقديم تجارب مركز الإبداع الفنى.

مسرحية الشهرة بعرض استعراضي، للإعلان عن الحلم الجديد للنجومية والذي يظهر فيه مجموعة من الموهوبين وهم يقرأون الإعلان، ويتقدمون لملء طلبات الالتحاق في صورة غنائية يليها اختبارات القبول، وخروج الموهومين وبقاء الموهوبين ثم التعارف مع هيئة تدريس الفنون الشديدة الصرامة، ثم خطوات تحول الشباب داخل هذه المؤسسة وتدريبهم العنيف واستسلام غير الشغوفين بالفن وصمود كل من لديه القدرة والإصرار على تحقيق حلمه.

‎ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

‎وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.