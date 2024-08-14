شكرا لقرائتكم خبر عن صور لـ أبو الليف من مسرحية "سامبو جنن رامبو" وعرضها فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم نادر أبو الليف عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها بعد عرض مسرحية "سامبو جنن رامبو" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية يوم الخميس والجمعة الماضيين، قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله ردود الفعل فاقت توقعاتى ومبسوط بعرضها لجمهور الإسكندرية الذى أحبه"، ويستمر عرض المسرحية خلال الأسبوع الحالي يوم الخميس والجمعة، وننشر صور كواليس المسرحية وشخصية أبو الليف التى يقدمها خلال العرض.



مسرحية سامبو جنن رامبو



ابو الليف



نادر أبو الليف

تدور أحداث مسرحية "سامبو جنن رامبو" حول شخصية سامبو مكانيكى سيارات يتورط مع زوجة إحدى سيدات الأعمال الكبار فى عملية نصب كبرى على شقيق رجل أعمال، وتتوالى الأحداث بكشف سلوكيات هذة الطبقة الرأس مالية المزيفة.

تعرض مسرحية "سامبو جنن رامبو" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، ويشارك في العرض المسرحي مع أبو الليف عدد من الفنانين من بينهم شريف نجم وشيرين وعلاء زينهم ومحمد نصر ورودينا، والمسرحية من تأليف شريف عوض وإخراج أيمن خطاب.