شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح الجزء الثالث من فيلم Frozen والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام الرسوم المتحركة Frozen عن تحديد موعد طرح الجزء الثالث من العمل، ونقلت الصفحة الرسمية لمجلة Rotten Tomatoes في بوست لها أن الموعد المحدد لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي في جميع أنحاء العالم هو عام 2027 بدون تحديد موعد محدد للشهر أو اليوم المقرر لعرضه.

ويعتبر الجزء الثانى من العمل استكمالا لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذى تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح فى 19 نوفمبر من عام 2013.

وتوسعت مبيعات التذاكر شركة ديزنى الشهيرة فى عالم الرسوم المتحركة، بالمنافسة الشرسة بفيلمها لينضم لقائمة الكبار التى يتصدرها فيلم Avengers: Endgame وفيلم Aladdin، وToy Story 4، وThe Lion King، Captain Marvel.

كما نجحت شركة ديزنى فى تحقيق رقم قياسى جديد، بتربعها على عرش أكثر الاستوديوهات تحقيقاً للأرباح، بعد أن تخطت أرباحها حاجز الـ10 مليارات دولار.

ويعد فيلم Frozen 2 ثامن أعلى فيلم تحقيقاً للأرباح خلال العالم داخل أمريكا الشمالية، بعد أن تجاوزت افتتاحيته حاجز الـ367 مليون دولار محليا، و600 مليون دولار عالمياً، وتربعت الصين فى صدارة الدول الأكثر تحقيقاً للأرباح برصيد 111.5 مليون دولار من إجمالى المليار دولار.

وفى الجزء الثانى من الفيلم انطلقت الشخصيات الرئيسية "إلسا" و"آنا" و"كريستوف" و"أولين سفين" ورجل الثلج "أولاف"، فى رحلة جديدة لمساعدة إلسا على اكتشاف سر مملكتهم "أريندل"، وفهم سبب ولادتها وامتلاكها قوة السحر.