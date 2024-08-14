تعرف على العروض الأجنبية والعربية المشاركة في الدورة الـ 31 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

اختارت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، ( 23 ) عرضا مسرحيا للمشاركة في الدورة الـ 31، والتي ستنطلق خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2024

وتكونت اللجنة التي قامت بمشاهدة واختيار العروض المشاركة (اللجنة العليا للمهرجان) من الأستاذ الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتور محمد الشافعي المنسق العام للمهرجان، والأستاذة الدكتورة دينا أمين والأستاذ الدكتور أيمن الشيوي (مديرا المهرجان)، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والمخرج أحمد البوهي، ومقرر اللجنة مارينا جلبي.

شاهدت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ما يقرب من ( 300 ) عرضا تقدموا من العديد من الدول العربية والأجنبية، واختارت اللجنة من الدول العربية (10) عروض مسرحية هي: "بوتكس" من المملكة الأردنية الهاشمية، "شجرة اللبان" موشكا، من سلطنة عمان، "تاء التأنيث ليست ساكنة" من العراق، "لألباتروس" من تونس، "فطائر التفاح" من المغرب، "صمت" من الكويت، "قرط" من تونس، "الظل الأخير " من السعودية، "معتقلة" من فلسطين، "زغرودة" من الإمارات.

أما عروض الدول الأجنبية فقد اختارت اللجنة منها ( 10 ) عروض مسرحية هي: " Autorretrato" من الإكوادور، " Medea Treno" من أسبانيا، " WOUND" من ألمانيا، " Salon" من المجر، "BEHULA LAKHINDAR PALA AN INNOVATIVE HUMAN PUPPET SHOW، من الهند، "Celebrators" من اليونان، " Polarities 01: Clytemnestra VS Agamemnon"، من اليونان، " Elevator" من رومانيا، " Water" من جنوب أفريقيا، "Bab(b)el" من ألمانيا

كما قامت اللجنة باختيار ثلاثة عروض تعرض على هامش المهرجان هم "إبرة" من الإمارات، وعرض "حكاية درندش" من العراق، وعرض "ضوء" من السعودية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنعقد دورته المقبلة خلال الفترة من ( 1 إلى 11 سبتمبر 2024 )، وهو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة المصرية سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال فنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي، ويعد أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.