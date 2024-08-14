"خالي في ذمة الله".. المطرب عمر كمال يعلن وفاة خاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال وفاة خاله، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "عمر" عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "خالي في ذمة الله".

وكانت والدة عمرة كمال، أعلنت وفاة شقيقها، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلة: "توفي اليوم إلى رحمة الله أخويا وحبيبي مصطفى عباس اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله".

وكان المطربان محمود الليثي وعمر كمال طرحا أحدث أعمالهما الغنائية خلال الفترة الماضية، فيديو كليب بعنوان "أنا بطل السوق"، وذلك بعد أيام من رحيل والدة محمود الليثي.

اقرأ أيضا..



الأحد.. التحقيق مع هيفاء وهبي في مقر نقابة الموسيقيين



منها "المداح" و"العتاولة".. مسلسلات حجزت مكانها في دراما رمضان 2025