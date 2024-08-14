شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يحيى حفلاً غنائياً بالساحل الشمالى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان محمد نور حفلاً غنائياً بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى غداً الخميس، ويشاركه فى الحفل الد جى ياسر الحريرى، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن بمناسة موسم الصيف، ويقدم نور خلالها باقة مميزة من أغانيه التي يعشقها الشباب.

يذكر أن محمد نور انتهى مؤخراً من تسجيل مينى ألبوم جديد أطلق عليه عنوان "هو في كده" يتكون من 6 أغانٍ تعاون فيها مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين الكبار منهم محمود أنور ومحمد مصطفى ملك ومحمد شفيق وكريم أسامة ومحمد ياسر وجلال حمداوى.

كما يضم الألبوم آخر أغانى قام بتلحينها الملحن الراحل محمد النادى والأغانى هي "هو في كدة ومن السبت للخميس ويا قلبى وكنا ناوين خير وأهلا وسهلا وعاجبك حالى، وتعاون الفنان محمد نور في التصوير مع المخرج عماد قاسم، وينوى محمد نور طرح الوى اغانية اليوم الأربعاء والتي بعنوان "هو في كدة".

يذكر أن الفنان محمد نور احتفل مؤخراً بعيد زواجه رقم 9 ونشر صورة مع زوجته معلقًا: "أحلى 9 سنين في حياتى الحمد لله، كل سنة وأنتى طيبة يا حبيبتى وربنا يخليكى ليا أنتى وأولادنا".



محمد نور