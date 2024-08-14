أحمد العوضي يخوض دراما رمضان 2025 بـ«الملك»

استقرت الجهة المنتجة لمسلسل أحمد العوضي، على اسم العمل والذي سيكون بعنوان«الملك»، المقرر عرضة ضمن سباق رمضان المقبل 2025 ، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع النجوم المشاركين في بطولته.

وكشف العوضي تفاصيل العمل عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،وطرح مسابقة جديدة لجمهوره حول اسم شخصيته في مسلسله الرمضاني الجديد، والفائز يحصل على 10 آلاف جنيه.

وكتب أحمد العوضي في سؤال المسابقة: "اسمي في مسلسل الملك رمضان ٢٠٢٥ ان شاء الله هيبقي:

هختار من اخواتي عشر فايزين كل فايز ١٠ الاف ان شاء الرحمن.. اربع ايام وهنطلع اللايف الحلو بتاعنا ان شاء الله".

تفاصيل مسلسل «الملك»

مسلسل «الملك»مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهم من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل «حق عرب»

في سياق أخر شارك الفنان أحمد العوضي في سباق رمضان الماضي 2024 بمسلسل «حق عرب».

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