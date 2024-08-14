إليسا تهنئ العائلة المالكة الأردنية بقدوم حفيدتهم الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على تهنئة العائلة المالكة الأردنية بعد قدوم حفيدتهم الأولى "إيمان" ابنة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

ونشرت إليسا صورة لاستقبال المولودة عبر حسابها الرسمي على "X" وعلقت: "ألف مبروك للعيلة الهاشمية كلها ولادة الأميرة الصغيرة إيمان يلي زينت هالعيلة الحلوة بفرح كبير شفتو بعيونهم، ومثل ما غنيت للأميرة إيمان بعرضها بقلها للأميرة الصغيرة إن شاء الله تكون مندورة إيامك للورد والياسمين".

وكانت إليسا قد أحيت مؤخرًا حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2024، وظهرت بثلاث إطلالات مختلفة، حيث ارتدت في الإطلالة الأولى فستانًا أسود وأبيض طويل مع خطوط بنية، وفي الإطلالة الثانية ارتدت فستان أسود طويل مرصع بأحجار كريستال، وارتدت في الإطلالة الثالثة فستانًا أسود أيضًا بالكامل.

قدمت إليسا الحفل العديد من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور منها، "بتمايل"، و"حظّي ضحكلي" و"فرحانة معاك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا ألبوم "أنا سكتين"، ويضم 12 أغنية، منها "العقد، النظرة الأولى، ونظرات، ومن أول السطر".

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