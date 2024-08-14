شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لقطات جديدة من الموسم الثانى لـArcane قبل طرحه نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنصة الأمريكية نتفليكس، عن لقطات وملامح جديدة للموسم الثانى من فيلم الرسوم المتحركة والأنيميشن Arcane المقرر عرض أولى حلقاته عبر المنصة فى نوفمبر المقبل، والتى تضمنت ظهور بعض الشخصيات الجديدة التى انضمت مؤخراً للمسلسل.

يدور مسلسل الرسوم المتحركة Arcane حول التوازن الدقيق فى مدينة بيلتوفر الغنية، ومدينة أخرى فقيرة تدعى Zaun، حيث تتفاقم التوترات بين هذه المدن مع إنشاء تقنية hextech وهى طريقة لأى شخص للتحكم فى الطاقة السحرية فى Piltover، وفى Zaun، يحول عقار جديد يسمى shimmer البشر إلى وحوش.

وبالتالى فإن التنافس بين المدن يقسم العائلات والأصدقاء، حيث يجلب Arcane الحياة للعلاقات التي تشكل بعض أبطال League of Legends المشهورين بما في ذلك Vi و Jinx و Caitlyn و Jayce و Viktor.