إطلالة رحمة رياض في حفلها في بيروت تلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة العراقية رحمة رياض، الأنظار بإطلالتها خلال الحفل الجماهيري الذي أحيته في بيروت.

وتألقت رحمة خلال الحفل بفستان أنيق من توقيع المصمم اللبناني رامي سلمون.

وظهرت رحمة بفستان باللون الفضي البراق، جاء بقصة طويلة تلامس الأرض، وومكشوف الكتفين بصيحة الأوف شولدرز، كما جاء ب:مين معتلين في الطول ومحدد الخصر بحزام رفيع متناسق مع الفستان. وتميز الفستان بأنه مقرون بنمط وشاح طويل شفّاف منمّق بكريستال السواروفسكي. وتزين الفستان بالكامل بالترترت والأحجار الكريستالية.

وأكملت رحمة إطلالتها بمجوهرات ماسية تمّت صياغتها من البلاتين المرصّع بالماس من تصميم جورج حكيم.

ومن الناحية الجمالية، اختارت رحمة تسريحة شعر بسيطة، إذ تركت شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات عريضة، واعتمدت مكياجا ناعما ارتكز على الألوان البرونزية.

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