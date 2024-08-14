خاص بالفيديو- وسام صباغ يُناشد للقيام بهذا الأمر ويضيف: "الكوميديا طبختها صعبة"

ميرنا وليد - بيروت - كل من يتابع الممثل اللبناني وسام صباغ، يدرك جيدا العفوية التي يمتلكها والموهبة التمثيلية القوية التي جعلت منه ممثل لا يستهان به، قادر على تجسيد كل الأدوار الدرامية والكوميدية، كما ان اختياراته دائما تلاقي استحسان الجمهور، نذكر من اعماله: "مش ظابطة، فادي وراضي، محلولة، جوليا، ثورة الفلاحين، بروفا، للموت"، وغيرها من المسلسلات المميزة التي شاهدناها.



موقع "الفن" التقى بـ الممثل وسام صباغ، وتحدثنا عن الكوميديا وقلّة طرحها، هل هي أصعب من الدراما؟.

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