شكرا لقرائتكم خبر عن الملك مسلسل أحمد العوضى فى موسم دراما رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر النجم أحمد العوضى على سيناريو مسلسل بعنوان "الملك" لتقديمه فى دراما رمضان 2025، حيث يتعاون فى العمل مع السيناريست محمود حمدان الذى قدم معه مسلسل حق عرب فى رمضان الماضى، فيما يتولى الإخراج المخرج محمد عبد السلام والإنتاج لشركة سينرجى.

وكان أحمد العوضى قد كشف فى وقت سابق عن ملامح المسلسل خلال بس مباشر عبر صفحته على موقع فيس بوك أجاب فيه على أسئلة جمهوره، حيث قال: "مسلسلى الجديد شعبى وصعيدى، مسلسل طرش طرش، انسى حق عرب وانسى الكلام الفاضى ده، السنة الجاية القهاوى فى مصر هتتدغدغ أكتر من عرب السويركى".

وقدم أحمد العوضى مسلسل حق عرب فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

درات أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضى"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.