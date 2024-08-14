إطلالة محمد رمضان في عيد ميلاد إبنته من غوتشي وهذا سعرها

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت إطلالة الفنان المصري محمد رمضان في عيد ميلاد ابنته كنز، اهتمام الجمهور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، اذ اختار رمضان شورت وقميصاً من نفس الخامة والنقشة من دار غوتشي.



يصل سعر القميص إلى 1300 دولار أميركي، أي ما يعادل 64 ألف جنيه مصري، بينما يبلغ سعر الشورت حوالى 1090 دولار أميركي، أي ما يعادل 54 ألف جنيه مصري.

يذكر أن رمضان كان قد بدأ في تصوير فيلم "أسد أسود" إلى جانب الممثلين خالد الصاوي، رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، محمود السراج، والعمل من تأليف شيرين وخالد ومحمد دياب، إخراج محمد دياب.