اليوم.. عرض فيلم Hero Kid في دور العرض المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

بمزيج من المغامرة والفانتازيا، ينطلق فيلم الرسوم المتحركة Hero Kid في دور العرض المصرية ابتداءً من ١٤ أغسطس يونيو 2024، وتتولى توزيعه شركة Four Star Films.

تدور قصة الفيلم عن ليون لي، وهو صبي صغير مشاكس يعيش في قرية Ever Peace عند سفح جبل Chicheng. وعلى الرغم من نواياه الطيبة لعلاج والدته المريضة، فإن تصرفات ليون تجعله مصدر إزعاج في المدينة.

بعد سلسلة من المغامرات الخطيرة، يكتشف ليون أنه تجسيد للتنين الأسطوري أرهات المروض. كما يعلم أن والده مالكولم لي، قد أصيب بلعنة من قبل الشرير جين لينج، ومع تعرض العالم للخطر الشديد، يجب على الأب والابن تقديم التضحية القصوى لهزيمة قوى الشر.

الفيلم من إخراج تشيجيانج ليو، المعروف بأسلوبه الروائي المتميز والبصري الرائع، يعد فيلم Hero Kid تجربة سينمائية لا تقتصر فقط على الترفيه بل تحمل أيضًا رسالة قوية عن الحب والتضحية وجوهر البطولة الحقيقي