شكرا لقرائتكم خبر عن لحَّنها فى 7 سنوات وحققت 309 ملايين مشاهدة.. اعرف قصة أغنية حمزة نمرة فاضى شوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم حمزة نمرة حفلا غنائيا يوم 16 أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة، وينتظر جمهور حمزة نمرة سماع أغانيه والتفاعل معه ومن الأغانى التي ينتظرون سماعها أغنية فاضى شوية، وحققت 309 ملايين مشاهدة، ومن كلمات خليل عز الدين و ألحان حمزة نمرة و توزيع كريم عبد الوهاب و جيتار مصطفى أصلان.

وكشف حمزة نمرة، من قبل عن قصة أغنية "فاضي شوية"، وكتب: "قصة صغيرة وراء أغنية فاضي شوية، الشاعر الكبير والصديق العزيز محمد السيد "اللي كتب لي تذكرتي ودوري وغيرهم"، من حين لآخر بيبعت لي كلمات لناس تانية بيبقى شايف إنهم شاطرين، وكان من ضمنهم الشاعر الجميل "خليل عز الدين".

وتابع: "النص ده اتبعت لي في أكتوبر 2017، وعرفت إن خليل كتب الكلمات دي من 2014 تقريبا يعني الكلمات اتكتبت من حوالي 7 سنين!، ومن ساعة ما قرأت الكلمات ودخلت قلبي مباشرة، وعاشت معايا السنين دي كلها عمّال بأدور إزاي الكلمات دي تتغنى وتطلع حلوة.. الحقيقة النص الأصلي كان صعب جدا في تلحينه، نظرا لأنه مكتوب بطريقة مختلفة شوية عن الأغاني، لذلك كنت كل ما أبدا فيها أعطل وأحس إن الأغنية مش مظبوطة".

وأضاف: "في آخر 2020 ربنا أكرمني بفكرة لحن، كلمت خليل وقولت له هنحتاج نغير شوية في بعض الحتت عشان كل حاجة تظبط، والحقيقة استحملني كتير وجرب وعدل كتير جدا، الحقيقة رغم السنين دي كلها إلا إني بأحمد ربنا إنه قدر لي خروج الأغنية بالشكل ده، وبأحمد ربنا إنها أثرت في ناس كتير، شكراً يا خليل عز الدين".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.