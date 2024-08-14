شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام خلصانة تنتظر العرض أبرزها فيلم الجواهرجى لـ محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الفترة الماضية انتهاء عدد كبير من الأفلام والتى دخلت العلب لأشهر ولسنوات كذلك، وأصبح مصير عرضها مجهولا حتى الآن، حيث انقطعت أخبارها بعد الانتهاء من تصويرها ولم يعلن أى من صناعها موعداً لعرضها فى السينمات حتى الآن، لتكون هذه الأفلام فى انتظار الإفراج حتى تخرج إلى النور ويراها الجمهور.

أبرز الأفلام التى دخلت العلب خلال الفترة الماضية، "الجواهرجى" بطولة محمد هنيدى ومنى زكى المتوقف منذ سنتين على يوم أو يومى تصوير فقط ويتم الانتهاء من كل مشاهده وفى كل مرة يتحدد موعد استئناف تصوير المشاهد الأخيرة يحدث أمر ما ويستمر التوقف، والفيلم يشارك فى بطولته لبلبة، تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، ومن تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

ويعيد فيلم "الجواهرجي" محمد هنيدى ومنى زكى للتعاون معا بعد نحو 26 عاما منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا وأصبح من أيقونات السينما المصرية.

أيضا فيلم بضع ساعات فى يوم ما الذى تم الانتهاء من تصويره منذ أكثر من سنين ولم يتم طرحه حتى الآن، وتحدد أكثر من موعد للعرض ولكن فى النهاية يظل حبيس الأدراج، ويشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى ومن تأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجورى.

ومن الأفلام التي توجد داخل العلب وتنتظر الإفراج فيلم "حدوتة الأيام الباقية" الذى تم الانتهاء من تصويره العام الماضي ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن، والفيلم بطولة أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية والخيال العلمي

كذلك فيلم عاشق للفنان أحمد حاتم المنتهى تصويره منذ عامين وأكثر، حبيس العلب ولا يعرف أحد موعد طرحه فى السينمات، ويشارك فى بطولة الفيلم أسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، وتدور أحداثه فى إطار رومانسي لايت.