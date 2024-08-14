شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت داوني جونيور رفض المشاركة في Deadpool and Wolverine.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرض على النجم العالمى روبرت داوني جونيور دور صغير في فيلم Deadpool and Wolverine لكنه رفضه، حيث كشف كاتبا الفيلم، ريت ريس وبول ويرنيك، في مقابلة مع IndieWire أنهما حاولا عودة داوني جونيور إلى سلسلة أفلام Marvel ليظهر بشخصية توني ستارك/Iron Man فى العمل.

كان المشهد الذي أرادا أن يظهر فيه داوني جونيور في بداية الفيلم تقريبًا، حيث يستخدم ديدبول (رايان رينولدز) آلة الزمن الخاصة بكيبل للانتقال إلى خط زمني مقدس لمحاولة أن يصبح أحد الـ Avengers، ومن ثم يلتقي ديدبول مع هابي هوجان (جون فافرو)، الذي يرفض إنقاذه لأنه أناني بالنسبة للـ Avengers، ولهذا أراد الكتاب أن يكون داوني جونيور في الغرفة لهذا المشهد، لكنهم أبقوا الأمر كما كان بدونه.

قال ريس: "كتب رايان رينولدز المشهد مع كليهما، على أمل أن نتمكن من مشاركة على داوني، لكنه أراد أيضًا فافرو، لأنهما ثنائي رائع".

وأضاف ويرنيك: "داوني لا يقول لا لريان رينولدز، أليس كذلك؟ لا أحد يقول لا لرايان رينولدز، وبالرغم من الضغط الكبير الذى قام به رينولدز، قرأ داوني المشاهد، لكنه لم يستطع أن يشارك دون الكشف عن سبب في حينها".