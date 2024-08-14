شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنانة جميلة عزيز بمرض السرطان للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

أصيبت الفنانة جميلة عزيز بمرض السرطان للمرة الثانية، حيث أجرت تحاليل بعد ظهور ورم جديدة وجاءت النتيجة بأنه خبيب، ويأتى ذلك بعدما كانت تعافت من سرطان الثدي منذ سنوات.

وحرص عدد كبير من أصدقائها ومحبيها على تقديم الدعم والدعاء لها من خلال منشورات على حساباتهم بموقع فيس بوك خاصة في ظل الحالة النفسية السيئة التي تمر بها منذ معرفتها بظهور ورم جديد، إضافة إلى استعدادها لبدء جلسات العلاج مجدداً.



الفنانة جميلة عزيز

ممثلة مصرية ولدت في القاهرة عام 1968، بدأت مسيرتها الفنية في منتصف التسعينيات، من خلال التلفزيون حيث كان أول أعمالها مسلسل "سر الأرض" عام 1994، ثم شاركت في العام التالي في أكثر من عمل منها فيلم "امرأة هزت عرش مصر" وتوالت الأعمال بعد ذلك حتى أعلنت ارتدائها الحجاب مؤخراً وعادت إلى مهنتها الاساسية كمُدرسة فرنساوي حتى تجد الأدوار التي تتناسب مع الحجاب.

من أبرز أعمال الفنانة جميلة عزيز مسلسلات: "سلسال الدم، الشارع اللى ورانا، تفاحة أدم، الداعية، الشك، الإمام الغزالى، باب الخلق، كاريوكا، ملكة في المنفى، بالشمع الأحمر، أنا قلبى دليلى، حرب الجواسيس، يوميات ونيس، بنت من الزمن دا، شرف فتح الباب، أحلام في البوابة، محمود المصرى، العطار والسبع بنات، للعدالة وجوه كثيرة" وغيرها من الأعمال.



الفنانة جميلة عزيز



جميلة عزيز تطلب الدعاء