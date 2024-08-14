شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حسنى يشيع جثمان والدته بعد قليل من مسجد الصديق بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يشيع الداعية مصطفى حسنى، جنازة والدته بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر مباشرة، بمسجد الصديق في شيراتون بمصر الجديدة.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، والدة الداعية مصطفى حسنى، والتي وافتها المنية أمس الثلاثاء وذلك في بيان رسمي.

وجاء في البيان: "تتقدم الشركة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء للداعية مصطفى حسنى، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

كما نعى النجم تامر حسنى والدة الداعية مصطفى حسنى وعلق على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى قائلا: "انتقلت إلى رحمة الله أم عظيمة أنجبت لنا إنسان من أجمل وأنفع خلق الله، أخي في الله الداعية مصطفى حسني، يستحق منا جميعاً بحق محبتنا له وبحق ما قدمه لنا في رحلته أن ندعي لوالدته العظيمة بالرحمة وقراءة الفاتح وهداية ثوابها لها، حبيبي مصطفى ربنا يصبرك".