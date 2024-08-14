بمسابقة جديدة.. أحمد العوضي يكشف تفاصيل مسلسله الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واصل الفنان أحمد العوضي تقديم مسابقاته لجمهوره والتي تخص دائماً أي عمل فني جديد يخوضه، وذلك بطرحه سؤالاً على الجمهور حول الشخصية التي سوف يقدّمها في العمل مقابل جوائز مالية.

وكان آخر ما طرحه العوضي من مسابقات حديثه عن تفاصيل مسلسله في الموسم الرمضاني المقبل “الملك”، حيث قدّم عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” مسابقة جديدة حول اسم شخصيته في المسلسل الجديد، معلناً اختيار عشرة فائزين يحصل كل فائز منهم على 10 آلاف جنيه.

وكتب العوضي في سؤال المسابقة: “اسمي في مسلسل “الملك” رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله هيبقى: عامر الملك، فهد الملك، صبري الملك”.

وأضاف: “هختار من إخواتي عشر فايزين كل فايز ١٠ آلاف إن شاء الرحمن… أربعة أيام وهنطلّع اللايف الحلو بتاعنا إن شاء الله”.

وكان العوضي قد كشف تفاصيل المسلسل، الذي تعاقد عليه مع شركة “سينرجي”، وهو من تأليف محمود حمدان.

وقال العوضي خلال بث مباشر عبر صفحته الرئيسية في “فيسبوك”، إن مسلسله الجديد سيحظى بإعجاب جمهوره ومحبيه، وذلك خلال إعلانه عن أسماء الفائزين في مسابقة تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد، حيث قال: “مسلسلي الجديد شعبي وصعيدي، أنسوا “حق عرب” السنة الجاية القهاوي في مصر هتتغدغ أكتر من عرب السويركي”.

وقد نافس أحمد العوضي في موسم رمضان الماضي بمسلسل “حق عرب”، والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.