بالصور – من مهندسة إلى عارضة أزياء.. زوجة كانييه ويست تثير الجدل في حفل خاص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت بيانكا سينسوري “المثيرة للجدل” في دعم زوجها النجم كانييه ويست أثناء تأديته دور منسق الأغاني ( DJ ) في حفلة خاصة.

وظهرت المهندسة وعارضة الأزياء، البالغة من العمر 29 عامًا، وهي ترقص بطريقة جريئة بجانب كانييه ويست، 47 عامًا، مرتدية فستانًا ضيقًا وقصيرًا. أقيم الحفل في لوس أنجلوس واستضافه مغني الراب بالتعاون مع Ty Dolla $ign للاحتفال بإطلاق ألبومهما الجديد Vultures II.

وتولى كانييه ويست دور الـ DJ خلال الحفل، مشغلاً أغاني مثل Drop It Like It’s Hot لـ Snoop Dogg، وأغنيته الجديدة Field Trip.

وارتدت بيانكا فستانًا بنيًا صغيرًا يكاد يغطي جسدها بالكامل، وشاركت في الرقص بجانب صديقتها التي ارتدت فستانًا بنقشة الفهد. وتمايلت بحركاتها الجريئة أمام كاني، وفي مرحلة ما، استدار كانييه ويست نحو زوجته التي رفعت ساقها عليه ورقصت بشكل مثير.